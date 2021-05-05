Нижневартовск, Югра, , 05:53 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) на центральной городской площади накануне Дня Победы вывесили флаги Франции. Об этом «РБК-Тюмень» сообщил читатель.

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«Выходка властей или невнимательность? Если сотрудники администрации Нижневартовска настолько безалаберно относятся к своей работе, их нужно уволить! День Победы — святой праздник для нас!», — возмущается приславший фото читатель.

Как пояснили в департаменте общественных коммуникаций горадминистрации Нижневартовска, полотна на флагштоках в центре города уже убраны и остались лишь красные стяги. Что касается «флагов Франции», то «человек, который опубликовал фото в соцсетях, сделал его так, чтобы российский триколор выглядел, как флаг другого государства».

«Это всего лишь отдельно расположенные вертикальные полотна цветов российского триколора. Из-за возмущений жителей мы их уже убрали», — пояснили в пресс-службе мэрии Нижневартовска.

Ответственность за неправильно установленные флаги России несёт МБУ «Дворец искусств», водрузившее знамёна.