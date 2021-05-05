Киев, , 05:51 — REGNUM Страх перед выходящими на «улицы» неонацистами испытывает президент Украины Владимир Зеленский, заявил украинский эксперт Валентин Землянский 4 мая в эфире телеканала «Наш».

Он отметил, что по этой причине требования радикалов волнуют главу государства гораздо сильнее, чем мнение обычных граждан.

«Президент боится улицы, вот ключевой момент, он не слышит украинцев. То есть он не слышит те 73%, которые голосовали за него. То есть он слышит «стерненок» (сторонников украинского радикала Сергея Стерненко) и иже с ними, выходящих, так сказать, с файерами под офис президента», — сказал эксперт.

Землянский считает, что такая позиция Зеленского почти полностью лишает Украину шансов на «процветание».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября 2020 года директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник заявил, что Владимир Зеленский «боится внутренних радикалов и заинтересован в сохранении своей власти внутри страны, чем в достижении мира в Донбассе». По его мнению, в связи с этим не стоит ожидать мирного урегулирования конфликта в регине, пока Зеленский будет у власти.

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