Челябинск, 5 мая, 2021, 05:51 — ИА Регнум. Группа туристов из Челябинска может застрять в Непале. Путешественники уехали покорять вершину Айленд-пик на высоте 6200 метров и не успевают вылететь домой до окончания международного авиасообщения этой страны с Россией и другими странами, пишут СМИ.

(сс) Matt Zimmerman Аннапурна. Непал

По данным 74.ru, всего в группе насчитывается пять челябинцев. В целом же она насчитывает восемь человек. Граждане прилетели 27 апреля. В столицу Непала для вылета на Родину они смогут вернуться лишь 14 мая. Между тем уже с 7 мая международное авиасообщение будет прекращено.

Туристы уведомили о ситуации посольство России в Непале и ждут от его сотрудников указаний.