Чебоксары, , 06:28 — REGNUM В Чувашии два города приняли решение об отключении тепла — Чебоксары и Новочебоксарск. Соответствующие постановления подписали главы городских администраций, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Весна в Чебоксарах ИА REGNUM

4 мая завершили отопительный сезон во втором по величине городе в Чувашии — Новочебоксарске. Это решение принято «в связи с установившейся устойчивой теплой погодой».

В Чебоксарах социальные объекты и дома начнут отключать от тепла 6 мая. И почти сразу в столице начнут подготовку к новому отопительному сезону: первые отключения горячего водоснабжения для проведения гидравлических испытаний сетей назначены на 11 мая.

Напомним, согласно нормативам, теплоснабжение завершается после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура превышает +8 градусов тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Чувашии отмечали рост аварийных ситуаций в коммунальной сфере: с 18 сентября 2020 года по 24 февраля 2021 года зафиксировано 437 происшествий, в то время как за аналогичный предыдущий отопительный сезон — 139. Наибольшее число аварий зарегистрировано Чебоксарах, Новочебоксарске и Шумерле.

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