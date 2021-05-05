Тегеран, , 08:49 — REGNUM 4 мая председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента призвал переговорную группу Ирана включить руководящие принципы Верховного лидера страны в свою повестку дня на переговорах в Вене, чтобы добиться результатов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Внешняя политика стран определяется правительствами, и министерства иностранных дел обязаны успешно ее осуществлять», — заявил корреспонденту агентства Mehr председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Моджтаба Зоннур.

Он указал на высказывания лидера страны о том, что нигде в мире внешняя политика не определяется министерством иностранных дел.

«Лидер объяснил и объявил об общей политике экономики сопротивления, одним из принципов которой является укрепление отношений с соседями и странами региона», — заявил депутат в другом месте своего выступления.

Он также призвал иранскую переговорную группу включить руководящие принципы Лидера в свою повестку дня на предстоящих переговорах в Вене.