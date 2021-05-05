Тегеран, , 08:51 — REGNUM По данным отдела по связям с общественностью штаб-квартиры иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Кудсе, в провинции Систан и Белуджистан была ликвидирована банда вооруженных преступников. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 4 мая.

В заявлении отдела по связям с общественностью базы Кудс сухопутных сил КСИР отмечается:

«По итогам вооруженных столкновений с силами базы КУДС два члена преступной группировки были убиты, при этом один член банды арестован. В настоящий момент ведётся расследование».

Согласно заявлению, в послужном списке преступной группы находятся похищения и убийства мирных граждан.

«В ходе операции у бандформирования было обнаружено и изъято оружие, а также боеприпасы и взрывчатые вещества», — говорится в заявлении Корпуса стражей Исламской революции.