Зеленогорск, Красноярский край, , 05:43 — REGNUM День траура объявлен 5 мая в городе Зеленогорске Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации ЗАТО.

Власти города выражают соболезнования родным и близким трагически погибших зеленогорцев — членов клуба спортивного туризма «Фирн» Владимира и Виталия Марчиных, Алексея Анопова.

В Зеленогорске отменены развлекательные мероприятия, приспущен флаг города.

Как сообщало ИА REGNUM, группу туристов из пяти человек накрыло лавиной в Бурятии. Трагедия произошла 3 мая на перевале Горелова по руслу реки Белый Иркут близ села Монды Тункинского района республики. Три человека погибли, двоим удалось выжить. Ранее сообщалось, что туристы были из Дивногорска, однако позже информацию уточнили.

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