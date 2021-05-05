Тегеран, , 08:53 — REGNUM Согласно положениям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), все санкции США должны быть сняты, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабиеи. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 4 мая.

Официальный представитель правительства ответил на некоторые письменные вопросы, заданные информационным агентством Mehr в связи с утверждениями некоторых американских источников о том, что Тегеран и Вашингтон достигли некоторых договоренностей на переговорах в Вене.

Рабиеи сослался на принципиальную политику Исламской Республики Иран, которая была определена Верховным лидером Исламской революции, отметив: «Наши переговорщики серьезно следуют заранее согласованной повестке дня».

Далее он подчеркнул:

«Текст СВПД является критерием обязательств всех сторон, и в соответствии с текстом все санкции США должны быть сняты надлежащим образом. В этой связи Исламская Республика Иран считает, что правительство США несет ответственность за выполнение своих обязательств».

Говоря о продолжающихся переговорах в Вене, высокопоставленные иранские официальные лица заявили, что переговоры продвигаются, и следующую встречу планируется провести 7 мая.