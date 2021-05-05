Тегеран, , 09:42 — REGNUM Армения обладает потенциалом для содействия расширению торговых обменов между Ираном и Евразией, а также играет ключевую роль в связывании иранских трейдеров с международными рынками, заявил глава Совместной торгово-промышленной палаты Ирана и Армении Эрвик Яриджанян. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 мая.

Яриджанян рассказал журналистам IRNA, что банковские отношения между Исламской Республикой и миром стали еще одним препятствием на пути расширения торговых связей, поскольку Тегеран до сих пор не принял условия Целевой группы по финансовым действиям (ФАТФ).

Он также отметил, что Иран не может в полной мере использовать финансовый механизм SWIFT, поэтому международные операции проводятся очень тяжело.

Коснувшись введенных Арменией в последние месяцы ограничений на импорт более 1000 товаров из Турции, чиновник подчеркнул, что сложившаяся ситуация дает Ирану возможность расширить торговые связи с Арменией.

Яриджанян отметил: «Учитывая совместные границы Армении и Ирана, обе страны могут использовать географические возможности для транзита большего количества товаров».