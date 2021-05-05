Тегеран, , 09:39 — REGNUM Тегеран готов расширить культурные, культурные и туристические связи с Римом, заявил министр культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Али Асгар Мунесан на встрече с послом Италии в Исламской Республике. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 мая.

«Иран провел несколько выставок в Европе, и все они прошли успешно», — сказал Мунесан на встрече с Джузеппе Перроне.

Он отметил, что Иран готов проводить выставки артефактов в Италии, если место проведения будет предоставлено бесплатно, подчеркнув, что его страна готова предоставить места для итальянских художников в Иране бесплатно.

Мунесан сообщил, что иранский народ перенес много трудностей из-за санкций, но встал на ноги. Он также отметил, что, учитывая позитивную атмосферу ядерных переговоров, у стран появляются хорошие возможности для расширения сотрудничества.

Перроне заявил на встрече, что, к счастью, Иран богат в культурном направлении, что может стать хорошей возможностью для дальнейшего взаимодействия в этой области.

«Тегеран и Рим давно сотрудничают в области археологии, и Италия готова расширить эти связи», — отметил посол.