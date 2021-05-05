Тегеран, , 09:12 — REGNUM 4 мая старший советник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи и специальный посланник Швеции по йеменским делам Питер Семнеби обсудили кризис в Йемене. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На виртуальной встрече оба официальных лица рассмотрели последние события в мирном процессе в Йемене, сосредоточив внимание на региональных делах.

Обе стороны призвали к дальнейшим консультациям и сотрудничеству между Ираном и Швецией для достижения политического решения, чтобы положить конец йеменскому кризису. Кроме того, представители двух стран обсудили сотрудничество в ряде областей, представляющих взаимный интерес.

В ходе встречи обсуждались переговоры и достижения регионального тура Питера Семнеби в Саудовскую Аравию, Оман, ОАЭ и Йемен. Во главу угла стороны поставили визит министра иностранных дел Ирана в Йемен, а также последние консультации по проекту мирного соглашения и инициативы Исламской Республики по урегулированию продолжающегося кризиса.