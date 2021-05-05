Хабаровск, , 05:51 — REGNUM Власти Хабаровского края планируют в селе Бычиха строительство двух крупных социальных объектов, один из которых появится на территории санатория «Уссури», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 мая в пресс-службе регионального правительства.

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«Ведутся переговоры с госкорпорацией Ростех по поводу строительства на условиях концессионного соглашения реабилитационного центра на территории санатория. Под эти цели планируется задействовать около 36 га. Здесь будет проводиться восстановление пациентов после полученных травм, реабилитация онкологических больных, а также по направлениям инсульты и нейрохирургия», — пояснили в правительстве.

Строительство намечено на 2022 год. Новый центр даст возможность трудоустройства около 1000 человек. Планируется задействовать и главный корпус санатория «Уссури», который реконструируют.

Вторым объектом будет круглогодичный загородный лагерь отдыха для детей. Инвестором выступит частная компания, которая планирует создать около 250 рабочих мест.

Комплекс санатория «Уссури», который находится в собственности края, состоит из 20 объектов, построенных и введенных в эксплуатацию с 1955 по 1979 годы.

С октября 2018 года санаторий прекратил деятельность в связи с отсутствием финансирования.

В 2020 году было создано КГКУЗ «Санаторий Уссури», но приём пациентов не возобновлён.

Как сообщало ИА REGNUM, в поселке Талая Магаданской области продолжается реконструкция уникального оздоровительного курорта, где капитальный ремонт не проводили 60 лет.