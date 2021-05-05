Токио, , 05:46 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на встрече в Лондоне обсудил с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем ситуацию в регионе Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей. Об этом 5 мая сообщает газета Nikkei.

По её информации, стороны разделили серьёзную обеспокоенность по поводу односторонних попыток изменить сложившийся в этом районе статус-кво. Мотэги также приветствовал решение ЕС усилить своё присутствие в регионе Индийского и Тихого океанов, которое было принято 19 апреля, и призвал представителя Евросоюза продолжить стабильные поставки вакцин от COVID-19 в Японию.

Напомним, что 4 мая 2021 года в Лондоне состоялось первое за два года пленарное заседание неформального объединения стран G7: Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в ходе пленарного заседания в Лондоне призвал глав МИД «большой семёрки» (G7) выработать «совместный подход» в отношении России.

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