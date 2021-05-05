Тегеран, , 10:36 — REGNUM Статистика, опубликованная министерством промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана, показывает положительное сальдо торгового баланса в секторе горнодобывающей промышленности на сумму 4 271 700 000 в течение прошлого иранского календарного года (закончившегося 20 марта 2021 года). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 мая.

Согласно отчетам, в прошлом году было экспортировано 55 124 491 тонна минеральных продуктов на сумму 7 682 200 000 долларов США. На долю стальных цепей и изделий стоимостью 4 127 500 000 долларов пришлось 53,7% экспорта.

В других рейтингах находятся медь и продукты переработки с $958,1 млн, экспорт в смежных секторах составил $758 млн, объём экспорта цемента — 485,8 млн, экспорт цинка — $357,6 млн.

Тем временем в Иран было импортировано 4 156 591 тонна минеральных продуктов на сумму 3 410 500 000 долларов США. Этот показатель вырос на 13% в весовом и на 6% в стоимостном выражении.