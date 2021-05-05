Сургут, Югра, , 05:30 — REGNUM В Югре таксист, приняв заказ, потерял полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Сургутский таксист обратился в полицию с заявлением о краже с его банковской карты 500 тыс. рублей. Произошло это следующим образом. Он принял заказ на подвоз двух пассажирок из Сургута в Нефтеюганск и обратно. Заказчик уточнил, что одна из пассажирок является иностранкой, вторая — её переводчик. Он захотел оплатить заказ через карту организации онлайн. После того, как заказчик запросил у водителя номер карты и одноразовые пароли из смс, которые якобы необходимы для совершения транзакции, с карты таксиста пропали все сбережения.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).