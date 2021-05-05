Загреб, 5 мая, 2021, 05:35 — ИА Регнум. Монументальная бронзовая скульптура Николы Теслы, работа скульптора Фрэна Каршинича, была вновь установлена в Госпиче на новой площади Николы Теслы, а министр культуры Хорватии Нина Обулен Коржинек 4 мая на торжественной церемонии заявила, что это возможность еще раз отдать дань памяти великому Тесле. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

Никола Тесла

Еще в 2006 году бывший министр культуры Хорватии Бозо Бишкупич выделил деньги на изготовление памятника Николе Тесле, который 4 мая был вновь установлен в Госпиче, чтобы, по мнению министра, поставить точку в споре о биографии «хорватского и американского изобретателя сербского происхождения, о его принадлежности к городам Смильяна, Госпич, Хорватии и всему миру».

«Я думаю, что сегодняшняя программа поставила точку в споре об уникальной жизни Теслы и, благодаря работе художников и ученых, напомнила о том, насколько Тесла дорог всему миру», — подчеркнула министр культуры и средств массовой информации Хорватии Нина Обулен Коржинек, добавив, что она считает, что Тесла станет напоминанием молодежи, что ей нужно верить в знания, свои мечты и всегда работать над общим благом.