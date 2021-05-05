Петропавловск-Камчатский, , 05:21 — REGNUM Четыре землетрясения магнитудой до 5,7 были зарегистрированы сейсмологами у побережья Камчатки в акватории Тихого океана. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Три землетрясения были зарегистрированы в районе Камчатского и Кроноцкого заливов, их магнитуда составила до 4,2. Четвёртое, самое сильное, произошло в районе Западных Алеутских островов, его магнитуда составила 5,7, очаг подземных толчков располагался на глубине 33 км.

Информация о пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами не объявлялась. Жители ближайших к эпицентрам землетрясений населённых пунктов в МЧС не обращались.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,7, эпицентр которого находился у берегов Камчатки.

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