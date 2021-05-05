Сараево, , 05:33 — REGNUM Председатель Хорватского демократического содружества (далее — ХДС) Драган Чович в интервью хорватскому телеканалу Dnevnik 4 мая призвал к прекращению дискриминации меньшинств в Боснии и Герцеговине путем внесения изменений в избирательный кодекс. По его словам, представители меньшинств не могут баллотироваться на выборах на руководящие должности в этом государстве.

«Недопустимо, что часть наших граждан, включая цыган и евреев, не может баллотироваться в высшие государственные учреждения. Принятие справедливых и честных решений по этим проблемам, в том числе посредством проведения ограниченных конституционных реформ, является одним из главных приоритетов ХДС, которые мы предлагаем в качестве альтернативы избирательному законодательству»,-отметил Чович.

Он подчеркнул решающее значение решения этого вопроса для продвижения страны в процессе вступления в Европейский союз, а также для предотвращения дискриминации хорватов.

«Это антиконституционно, когда численно крупнейшее сообщество выбирает и решает, кто будет представлять наименьшее конституционное сообщество, хотя именно это и происходит с хорватами и другими народами в Боснии и Герцеговине. Мы должны скорректировать и пересмотреть систему разделения властей в Боснии и Герцеговине, которая обеспечивает равные права», — указал Чович.