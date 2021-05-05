Токио, 5 мая, 2021, 05:16 — ИА Регнум. Действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС), объявленного ранее в ряде префектур Японии для борьбы с распространением коронавируса, может быть продлено. Об этом 5 мая сообщило издание Sankei со ссылкой на свои источники.

(сс) Melvinnnnnnnnnnn (FN2187) Японцы в защитных масках в Токио

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

ЧС был введен на срок с 25 апреля по 11 мая в Токио, Осаке, Киото и Хёго. По информации издания, 5 мая японский премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга планирует провести консультации с представителями некоторых ведомств страны и принять по итогам беседы соответствующее решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая агентство Кyodo распространило информацию о том, что более половины граждан Японии поддерживают внесение в конституцию государства поправок, которые наделяют правом правительство вводить более жесткие меры по борьбе с коронавирусом.