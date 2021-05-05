Лондон, , 05:22 — REGNUM Жителям Великобритании старше 50 лет осенью предложат сделать третью прививку от нового коронавируса. О намерении властей таким образом предотвратить рост заболеваемости к Рождеству 5 мая сообщает газета The Times.

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По её данным, в настоящее время под руководством главного санитарного врача страны Криса Уитти проводятся испытания двух возможных вариантов вакцин для третьей прививки. В первом варианте для дополнительной вакцинации будут использоваться препараты, специально модифицированные для борьбы с новыми штаммами SARS-CoV-2. Во втором случае для дополнительной прививки будет применяться одна из трёх вакцин, которые уже используются в стране: Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Отмечается, что для максимального охвата жителей страны, правительство Великобритании ранее увеличило интервал между введением двух доз вакцины с трёх недель до трёх месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, более 50 млн доз вакцины от COVID-19 получили жители Великобритании.

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