Дамаск, 5 мая 2021, 05:06 — REGNUM Один мирный житель погиб, ещё шесть человек пострадали в результате авиаудара Израиля по гражданским объектам в сирийской провинции Латакия. Об этом 5 мая сообщает госагентство SANA.
По данным агентства, авиаудар был нанесён по складу пластиковых изделий в Латакии. Среди пострадавших, согласно последним данным, есть женщина и ребёнок. Также сообщалось о работе сирийских ПВО в районах аль-Хаффа в провинции Латакия и Мисъяф в провинции Хама.
Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и двух пострадавших в результате авиаудара Израиля по гражданским объектам в Сирии.
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