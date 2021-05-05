Дамаск, , 05:06 — REGNUM Один мирный житель погиб, ещё шесть человек пострадали в результате авиаудара Израиля по гражданским объектам в сирийской провинции Латакия. Об этом 5 мая сообщает госагентство SANA.

По данным агентства, авиаудар был нанесён по складу пластиковых изделий в Латакии. Среди пострадавших, согласно последним данным, есть женщина и ребёнок. Также сообщалось о работе сирийских ПВО в районах аль-Хаффа в провинции Латакия и Мисъяф в провинции Хама.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и двух пострадавших в результате авиаудара Израиля по гражданским объектам в Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате авиаудара Израиля по Сирии погиб мирный житель