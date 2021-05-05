Владивосток, , 05:14 — REGNUM Во Владивостоке продолжается ежегодная гражданско-патриотическая акция «Гордость» — активисты приводят в порядок могилы ветеранов Великой Отечественной войны на Центральном кладбище, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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«Акции «Гордость» уже более десяти лет. Традиционно она проходила на Морском кладбище. Начиная с прошлого года, в том числе по многочисленным просьбам горожан, мы наводим порядок и на Центральном кладбище, где также находятся могилы участников Великой Отечественной войны и ветеранов ТОФ», — рассказал начальник управления по делам молодежи и связям с общественностью администрации Владивостока Сергей Язев.

На Центральном кладбище студенты Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа, сотрудники ГУФСИН РФ по Приморью и неравнодушные жители города убирали листву и мусор, красили оградки.

На Морском кладбище акция «Гордость» пройдёт 23 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, братскую могилу советских солдат, которую попросили найти родственники погибших, обнаружили в лесу в Зеленоградском районе Калининградской области поисковики.