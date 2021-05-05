Париж, , 04:57 — REGNUM Французское правительство может прекратить поставки электричества на остров Джерси, крупнейший из Нормандских островов, в ответ на введение Великобританией новых условий рыболовства в своих водах, заявила 4 мая министр по делам заморских территорий Франции Анник Жирарден. Об этом пишет газета The Guardian.

«Эти условия доступа были определены в одностороннем порядке и без объяснения причин. Это совершенно неприемлемо», — заявила министр, выступая в парламенте Франции.

По её словам, ответные меры могут быть применены в рамках торговой сделки между Великобританией и Евросоюзом, заключённой после Brexit. «Мне очень жаль, что до этого дошло, (но) мы сделаем это, если потребуется», — объяснила Жирарден.

Остров Джерси получает 95% электроэнергии по трём подводным кабелям из Франции. Он не является частью Великобритании, однако принадлежит к владениям британской короны. Защита Джерси является обязанностью Великобритании.

На прошлой неделе Великобритания объявила о новых требованиях к ловле рыбы в водах вокруг острова. Британское правительство опубликовало список из 41 рыболовного судна, оснащенного системами мониторинга судов (СМС), которым с 1 мая будут разрешены права на рыбный промысел.

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