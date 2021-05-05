Москва, , 04:57 — REGNUM В среду, 5 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха — +13…+15 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Алексей Саврасов. Вид на Московский Кремль. Весна (фрагмент). 1873

В ночь на 6 мая в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха — +7…+9 °C.

Ветер юго-западный, южный 6−11 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +11…+16 °C днём и +4…+9 °C ночью.

В четверг, 6 мая, днём в столице ожидается +17…+19 °C. По области +15…+20 °C. Ночью в регионе ожидается +2…+7 °C. Облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, порывистый ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Московской области из-за порывистого ветра продлили объявленный ранее жёлтый уровень погодной опасности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности