Стокгольм, , 04:48 — REGNUM Свыше 5,9 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили в Швеции среди пациентов, сделавших хотя бы одну прививку от COVID-19. Об этом 4 мая сообщило на своем сайте министерство здравоохранения королевства.

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Все они вакцинировались не ранее, чем за три недели перед тестом. Из них 20 человек попали в реанимацию, а 187 — умерли. Всего прививку от коронавирусной инфекции сделали более 2 млн жителей страны.

Кроме того, отмечается, что среди 700 тысяч полностью вакцинированных лиц было зафиксировано 1624 факта инфицирования SARS-CoV-2. 67 таких случаев закончились летальным исходом. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнель подчеркнул что ни одна из существующих вакцин не дает стопроцентной гарантии, что привитый может заболеть.

По его словам, число критических случаев среди прошедших вакцинацию жителей невелико.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая вирусолог Али Миразими заявил, что заметное сокращение распространения коронавирусной инфекции в Швеции произойдет, когда по крайней мере 60% взрослого населения королевства получит первую дозу вакцины от COVID-19.

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