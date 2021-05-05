Тунис, , 04:48 — REGNUM Депутат парламента Туниса Абир Муси выступила на заседании в мотоциклетном шлеме и жилете. Об этом она сообщила 5 мая в своём Facebook, опубликовав видеозапись выступления.

Муси, являющаяся лидером оппозиционной Свободной конституционной партии пояснила, что таким образом хотела привлечь внимание к лишению её депутатской неприкосновенности.

В ходе своего выступления депутат отметила, что вынуждена «в эту славную эпоху, эпоху демократии» выполнять свою работу в парламенте в шлеме и бронежилете. Муси была лишена депутатской неприкосновенности и охраны в виде сотрудников президентской службы безопасности, они охраняли депутата в связи с поступавшими в её адрес угрозами. Такое решение принял спикер парламента Туниса Рашид аль-Ганнуши, с которым у Муси давний затяжной конфликт.

В ответ на решение спикера, депутат заявила, что фактически желающим напасть на неё или даже ликвидировать был дан «зелёный свет». Также Муси уточнила, что за её безопасность теперь будет нести ответственность лично аль-Ганнуши.

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