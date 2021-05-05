Москва, , 04:58 — REGNUM В Москве на Красной площади состоялась ночная репетиция военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Численность пешей колонны, состоящей из 37 парадных расчётов, составляет более 12 тысяч военнослужащих, курсантов военно-учебных заведений, воспитанников Нахимовского и Суворовских училищ, кадетских корпусов, представителей «Юнармии», казачьего войска и других силовых ведомств. В составе механизированной колонны представлены более 190 образцов военной техники.

«Перед ночной тренировкой пешие парадные расчёты и расчёты механизированной колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке, представляющей собой макет главной площади страны», — отмечается в сообщении.

7 мая на Красной площади состоится генеральная репетиция парада Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, для репетиции парада Победы в Москве 4 мая будут перекрыты несколько улиц.

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