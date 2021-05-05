Владивосток, , 04:54 — REGNUM Во Владивостоке 4 мая вернулся к привычному режиму работы самый крупный на Дальнем Востоке ковидный госпиталь, развернутый на базе клинической больницы №4 (дальзаводская). Это долгожданное событие отметили торжественным собранием, награждением врачей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На данный момент в крае для пациентов с коронавирусом всё же оставили 758 коек в 17 больницах.

По информации минздрава, крупнейший госпиталь за год работы принял 9102 пациента с COVID-19. На торжественном собрании коллектива врачей стационара отметили памятными знаками «Мужества и самопожертвования».

«Мы лечили пациентов в отрыве от семьи. Сотрудники жили в гостинице. Мы принимали до 1500 пациентов в месяц. Ежедневно они нуждались в кислородной поддержке, в аппаратах ИВЛ. В сутки уходило до 1 миллиона литров кислорода. Это колоссальная нагрузка на весь медицинский персонал. Это бесценный опыт. Мы очень соскучились по нашим профильным пациентам», — сказала главный врач «дальзаводской» больницы Елена Новицкая.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 апреля госпиталь, развернутый на базе клинической больницы №4 (дальзаводская), прекратил приём новых пациентов с COVID-19.