Благовещенск, , 04:24 — REGNUM В Амурской области утром 5 мая полностью восстановили подачу электроэнергии в посёлок городского типа Магдагачи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Отключение электроснабжения на территории пгт. Магдагачи произошло ночью с 4 на 5 мая. Отмечается, что электроэнергии лишились как жители, так и социально значимые объекты посёлка, которые на время восстановительных работ подключили к резервным источникам питания.

«По состоянию на 05:00 электроснабжение восстановлено в полном объёме», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске из-за аварии на электросетях центр города 29 апреля остался без электричества.

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