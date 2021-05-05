Белград, , 04:23 — REGNUM Сербия может рассчитывать на искреннюю поддержку Испании в отношении сохранения ее территориальной целостности, заявил 4 мая министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лай после беседы с сербским коллегой Николаем Селаковичем в Мадриде. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Она повторила, что Испания поддерживает диалог и переговоры, как наилучший способ прийти к решению.

«Испания придерживается принципа непризнания Косово. Мы отстаивали эту позицию и до сих пор делаем это, и будем продолжать в будущем», — подчеркнула министр на совместной пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, придерживается ли Испания своей позиции по признанию независимости Косово.

Лай отметила, что вопрос Косово должен быть решен посредством диалога Белграда и Приштины.

«Мы должны еще более решительно поддержать этот диалог как путь к мирному решению проблемы Косово», — указал министр Испании.