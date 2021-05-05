Владивосток, 5 мая 2021, 04:13 — REGNUM С января по апрель спортивное звание «Мастер спорта России» присвоено 14 жителям Приморья — соответствующие приказы подписал министр спорта РФ Олег Матыцин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
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Спортсмены успешно выполнили нормативы на национальных и международных турнирах.
Мастерами спорта стали гимнастки Елизавета Лазарева, Валерия Синичникова и Виктория Череповская.
В федерации ездового спорта звание присвоено Алексею Завгородневу. В краевой федерации сумо мастерами стали Дмитрий Грабко и Мария Шрайбер.
Также в списке мастеров спорта РФ добавился представитель спорта сверхлегкой авиации Сергей Кочепуд, а в федерации спортивного туризма — Кирилл Поляков.
Мастерами спорта также стали кикбоксер Тарас Портнов, боксер Артем Мокрополов, самбистка Екатерина Саркисян, пауэрлифтер Антон Шашкин, тхэквондисты Дмитрий Ким и Карина Кузнецова.
Как сообщало ИА REGNUM, звание заслуженного мастера спорта России получила конькобежка Ангелина Голикова.