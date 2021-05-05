Нью-Йорк, США, , 04:09 — REGNUM Американская компания Pfizer повысила прогноз по продажам своей вакцины против COVID-19 — выручка по этому направлению в 2021 году может составить $26 млрд, пишет 4 мая газета The Guardian.

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В марте этого года источники сообщали, что поставки вакцины принесут компании дополнительный доход в $15 млрд. Таким образом, прогноз пересмотрели в большую сторону на 73%. Но даже такое увеличение, вероятно, будет недооценкой, поскольку Pfizer учла только заказы, полученные к середине апреля, пишет газета.

Курс вакцинации с применением американской вакцины получил название Comirnaty или BNT162b2. В США он стоит по $39 за две необходимые дозы, в Евросоюзе — $30. Выручка к апрелю 2021 года от продажи этой вакцины достигла $3,5 млрд, что также превысило прогнозируемые показатели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Европейская комиссия в ближайшее время рассчитывает заключить контракт на поставку 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса с компанией Pfizer, что станет крупнейшей сделкой с начала пандемии.

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