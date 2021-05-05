Дамаск, , 04:09 — REGNUM Один человек погиб, двое пострадали в результате авиаудара Израиля по гражданским объектам в сирийской провинции Латакия. Об этом 5 мая сообщает сирийский государственный телеканал Ихбария.

По предварительным данным, авиаудара был нанесён по складу пластиковых изделий в пригороде Латакии. Также сообщалось о работе сирийских ПВО в районах аль-Хаффа в провинции Латакия и Мисъяф в провинции Хама. По предварительным данным, погиб один мирный житель, ранения получили два человека.

Напомним, предыдущая ракетная атака Израиля на окрестности сирийской столицы города Дамаска произошла 22 апреля. Сирия призвала ООН осудить агрессию Израиля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госдеп США высказался в пользу неотъемлемого права Израиля на самооборону.

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