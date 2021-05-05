Токио, , 04:10 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в ходе пленарного заседания в Лондоне призвал глав МИД «большой семёрки» (G7) выработать «совместный подход» в отношении России. Об этом со ссылкой на правительственные источники 5 мая сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что Мотэги в ходе заседания также выразил серьёзную обеспокоенность правительства Японии односторонними попытками КНР изменить статус-кво в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, и ситуацией с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и в Гонконге.

Напомним, что 4 мая 2021 года в Лондоне состоялось первое за два года пленарное заседание неформального объединения G7: Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что страны «большой семёрки» (G7) на встрече в Лондоне обсуждали в основном Россию и Китай — на эти вопросы ушло по полтора часа.

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