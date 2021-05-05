Владивосток, , 03:54 — REGNUM В День Победы во Владивостоке одной из площадок, где жители региона смогут отдать дань памяти и уважения фронтовикам, станет Пятая набережная (водная станция ТОФ), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 мая в пресс-службе краевого правительства.

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Праздничное мероприятие «Все для Победы!» приурочено к 90-летию со дня основания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

К участию приглашаются ветераны спорта, представители старшего поколения и все желающие. Посыл праздника — спорт через призму войны.

«В трудные военные годы успехи и достижения спортсменов зачастую были на грани подвига. Как это было — зрители увидят на примере реальных биографий великих спортсменов, которых сыграют профессиональные актеры в театрализованной постановке», — пояснили организаторы.

На Пятой набережной прозвучат песни военных лет, пройдут театрализованные постановки. Вечером выступит духовой оркестр МГУ имени Невельского с часовой программой.

В 19:00 откроется бесплатный кинотеатр под открытым небом с демонстрацией военных фильмов.

В финале мероприятия гости украсят бумажными журавликами двухметровый глобус мира — как дань памяти и отказа от любых вооруженных конфликтов. Все участники события смогут попробовать огромный праздничный пирог весом в 180 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Тюменской области Александр Моор извинился перед женщиной-ветераном, у которой в подарке в честь Дня Победы оказался чёрствый пряник. Глава региона отметил, что ишимский пряник является традиционным в составе подарочного набора третий год подряд. И жалобы на качество сладкой выпечки поступили впервые.