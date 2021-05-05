Биробиджан, , 03:52 — REGNUM Губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн за 2020 год задекларировал доход в сумме 4,163 млн рублей, что на 1 млн рублей меньше, чем в 2019. Его супруга также потеряла в доходах, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании опубликованных деклараций.

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За 2019 год жена Гольдштейна показала официальный доход в сумме 8,437 млн рублей, а в 2020 году он уменьшился до 6,394 млн.

В собственности у главы ЕАО земельный участок и гараж. Собственной квартирой в 85,3 кв. м. он обзавёлся в 2020 году. Ещё две квартиры находятся у него в пользовании. На Гольдштейна зарегистрированы три транспортных средства — Mercedes-Benz S 500 4 MATIC, Toyota Land Cruiser 200 и снегоболотоход STELS ATV 600GT EFI. В декларации за 2019 год автомобиля Toyota Land Cruiser 200 не значилось.

А вот супруга Гольдштейна владеет шестью земельными участками площадью от 608 кв. м. до 12 057 кв. м., четырьмя квартирами. На неё оформлены 18 нежилых зданий и помещений, площадь одного из которых превышает 2 тыс. кв. м. Первая леди Еврейской АО владеет сразу 19 грузовыми автомобилями, автобусом и двумя погрузчиками, а также легковыми автомобиля ВАЗ 21 093 и Land Rover Range Rover.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев 4 мая обнародовал свои доходы за 2020 год. В сравнении с 2019 годом его доходы снизились на 2,5 млн рублей.