Ляонин, Китай, , 03:49 — REGNUM Власти столицы провинции Ляонин города Шэньяна на северо-западе Китая планируют построить 1000 мини-парков к следующему году, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

Мини-парки относятся к паркам, площадь которых не превышает 10 тыс. кв. метров. Они обычно располагают растительностью, местами для отдыха и тренажерами, чтобы предоставить публике пространство для отдыха, общения и отдыха. Мини-парки будут охватывать девять районов Шэньяна, чтобы увеличить охват зеленых насаждений города.

Уже ведется строительство 300 мини-парков, и власти разрабатывают планы для облагораживания остальных мест.