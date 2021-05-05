Ханчжоу, Китай, , 03:43 — REGNUM Шесть человек погибли в результате столкновения шести автомобилей в восточно-китайской провинции Чжэцзян, сообщили местные власти, передает 4 мая агентство Синьхуа.

Авария произошла около 21:11 по Пекину 4 мая на скоростной автомагистрали, в результате чего погибли шесть человек и еще трое получили ранения, говорится в сообщении бюро общественной безопасности города Хучжоу.

Пострадавшие получают лечение, их состояние стабильное, говорится в сообщении. Причина аварии выясняется, детали произошедшего пока не разглашаются. Власти проводят расследование.