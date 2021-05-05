Самара, , 03:41 — REGNUM Самарский арбитраж 20 мая 2021 года начнёт рассматривать иск управления Росприроднадзора к АО «Самаранефтегаз». С ответчика потребовали «возмещения вреда, причиненного почвам», передаёт ИА REGNUM.

Иск от межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской области и Ульяновской областям поступил в суд еще в начале апреля 2021 года. Дело к производству принял судья Шабанов. В нём речь идёт «о взыскании в счет возмещения вреда, причиненного почвам 4 754 100 рублей». Детали спора пока неизвестны. Истцу к заседанию предложено «представить акт сверки расчетов с ответчиком», а также «документально подтвердить доводы, изложены в исковом заявлении».

В марте 2021 года это же ведомство подало иск к «Самаранефтегазу», требуя взыскать в упрощенном порядке 156 150 рублей в счет возмещения вреда, причиненного почвам. Вердикт по делу пока не вынесен.

Компания-ответчик входит в дивизион «Роснефти». АО ведет деятельность на лицензионных участках в Самарской и Оренбургской областях.

Напомним, в марте 2021 года управление Росприроднадзора другого региона выиграло многомиллиардный иск по делу о возмещении ущерба. С «дочки» «Норникеля» за последствия от разлива топлива на ТЭЦ-3 взыскали 146,2 млрд рублей.