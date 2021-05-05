Каракас, , 03:39 — REGNUM Самурайский меч преподнёс в подарок президенту Венесуэлы Николасу Мадуро голливудский актёр Стивен Сигал во время своего визита в Каракас. Об этом 5 мая сообщает местное телевидение.

В ходе встречи президента Венесуэлы с актёром, Мадуро принял от Сигала в подарок меч. Глава латиноамериканской республики вытащил меч из ножен, несколько раз взмахнул холодным оружием в воздухе и принял эффектную позу, изображая самурая, готового к бою.

Других деталей встречи голливудского актёра и президента Венесуэлы не приводилось. Отмечается, что Сигал является специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских связей.

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