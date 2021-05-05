Пекин, , 03:34 — REGNUM Китайская таможня обработала в общей сложности 1058 случаев контрабанды в первом квартале этого года, говорится в заявлении Главного таможенного управления КНР, передает 4 мая агентство Синьхуа.

Согласно официальному заявлению, это число выросло на 92,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В частности, таможня по всей стране рассмотрела 718 случаев контрабанды, связанных с налогами, что на 144,2% больше, чем в прошлом году. Речь шла в данном случае о контрабанде товаров на сумму 24,4 млрд юаней (около $3,77 млрд).

Другие виды контрабанды увеличились в объемах на 33,3%. К этой категории относится контрабанда изделий из исчезающие видов животных и растений, контрабанда наркотиков и запрещенных вещества и так далее, говорится в заявлении.