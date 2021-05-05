Дамаск, , 03:36 — REGNUM В столице Сирии Дамаске после 13 мая (окончания Рамадана) возобновит работу посольство Саудовской Аравии. Об этом 4 апреля сообщает общеарабская газета Rai Al Youm.

По данным издания, делегацию, которая примет участие в церемонии открытия здания посольства в сирийской столице, возглавит министр иностранных дел королевства принц Фейсала бен Фархан Аль Сауд.

Отмечается, что договорённость о нормализации сирийско-саудовских отношений была достигнута 3 мая в ходе встречи президента Сирии Башара Асада и руководителя Бюро национальной безопасности страны Али аль-Мамлюка с главой саудовской спецслужбы Халедом аль-Хмейданом.

«Саудовский гость передал сирийской стороне, что в Эр-Рияде будут приветствовать возвращение Дамаска в ряды Лиги арабских государств (ЛАГ) и его участие в саммите межарабского сообщества в Алжире», — говорится в сообщении.

Напомним, что в настоящее время власти Саудовской Аравии прекратили оказание поддержки сирийской оппозиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отреагировал на недавние высказывания наследного принца Саудовской Аравии по поводу ирано-саудовских отношений, а также событий в регионе.

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