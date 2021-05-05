Якутск, , 03:35 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев 4 мая обнародовал свои доходы за 2020 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальные данные сайта правительства республики.

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В сравнении с 2019 годом доходы Айсена Николаева снизились на 2,5 млн рублей. За 2020 год он задекларировал 6,5 млн рублей.

Доход супруги также значительно уменьшился — 16,6 млн рублей против 21,1 млн рублей в 2019 году.

Что касается имущества, то здесь у супругов Николаевых изменений нет. Глава семейства владеет лишь гаражем, у жены есть в собственности два нежилых помещения, гараж и автомобиль Lexus GX 460 2010 года выпуска.

У несовершеннолетней дочери в собственности жилой дом на 365,3 кв. метра, земельный участок, нежилое здание и гараж-баня.

Как сообщало ИА REGNUM, супруга Айсена Николаева в 2021 году Людмила Николаева стала владельцем 40% в компании, которая будет разрабатывать два месторождения в Лено-Анабарской алмазоносной провинции Якутии. Запасы этой провинции составляют 64% всех разведанных и подготовленных к промышленному освоению запасов россыпных алмазов в России.