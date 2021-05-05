Пекин, , 03:29 — REGNUM Прибрежные районы Китая сталкиваются с растущими рисками, поскольку уровень моря вдоль побережья страны продолжил расти ускоренными темпами в течение последних 40 лет, говорится в официальном отчете, передает агентство Синьхуа.

Ожидается, что уровень моря вдоль побережья Китая поднимется на 55−170 мм в ближайшие 30 лет, говорится в бюллетене, опубликованном Министерством природных ресурсов Китая.

В докладе отмечается, что с 1980 по 2020 год уровень моря вдоль побережья страны повышался со скоростью 3,4 мм в год с колебаниями, а также утверждается, что за тот же период данный рост оказался выше среднемирового уровня.

В 2020 году уровень моря вдоль побережья Китая был на 73 мм выше, чем в обычные годы, что стало третьим самым высоким показателем с 1980 года, говорится в бюллетене. Китай должен защищать свои побережья на основе экологической концепции и всесторонне улучшать адаптивность к повышению уровня моря, говорится в докладе.