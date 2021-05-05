Вашингтон, , 03:28 — REGNUM Страны «большой семёрки» (G7) на встрече в Лондоне обсуждали в основном Россию и Китай — на эти вопросы ушло по полтора часа, заявил 4 мая на брифинге представитель Госдепартамента США высокого ранга.

«Мы начали в 08:45 утра (10:45 мск), было полуторачасовое обсуждение Китая, потом были небольшие сессии — по 30 минут — по Мьянме, Ливии, Сирии, час и 30 минут — по России, включая <…> Украину и Белоруссию, 30 минут — по Афганистану», — цитирует чинивника пресс-служба американского ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 4 мая 2021 года состоялось первое за два года пленарное заседание неформального объединения G7: Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии.

По итогам этой встречи министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что страны G7 не откажутся от сотрудничества с Китаем, несмотря на разногласия из-за приписываемых ему прав нарушения человека.

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