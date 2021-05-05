Казань, 5 мая, 2021, 03:26 — ИА Регнум. В арбитраж Татарии поступил финансовый иск к ООО «Футбольный клуб «Рубин». Истцом в деле выступает региональная авиакомпания — АО «ЮВТ Аэро». Дело к производству пока не принято, передаёт ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Игроки футбольного клуба «Рубин»

Исковое заявление от авиакомпании, работающей на рынке перевозок с 2015 года, поступило в суд 28 апреля 2021 года. Сумма претензий составляет 1 950 171,8 рубля, но детали пока не сообщались. Вероятно, речь идёт о долге за авиаперевозки.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Футбольный клуб «Рубин» учреждено в феврале 2018 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. С 2018 года единственным владельцем, а также директором является Рустем Сайманов. В ООО на 2021 год числятся порядка 120 работников.