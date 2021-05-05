Бразилиа, , 03:21 — REGNUM Более, чем на 77 тысяч возросло число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Бразилии. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба минздрава страны.

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За последние 24 часа в Бразилии было выявлено 77 359 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество летальных исходов за сутки возросло на 2966 случаев. Общее число случаев заражения коронавирусом в стране с начала пандемии составило 14 856 888, число летальных исходов среди пациентов с выявленным коронавирусом составило 411 588 случаев.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19, по мнению экспертов, вышла из-под контроля властей. Профессор медицинского факультета Университета Сан-ПаулуДоминго Альвес назвал страну гигантской лабораторией по выведению новых штаммов коронавируса. В частности, в бразильском городе Манаус был выявлен «амазонский» штамм, представляющий собой особую опасность.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД и минздрав Бразилии поддержали диалог с Россией с целью одобрения к применению вакцины «Спутник V».

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