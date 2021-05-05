Пекин, , 03:19 — REGNUM Пекин отчитался о резком росте промышленных прибылей в первом квартале 2021 года на фоне восстановления экономики после эпидемии COVID-19 в начале прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Прибыль крупных промышленных фирм в китайской столице в период с января по март составила 65,32 млрд юаней (около $10,1 млрд), что в 3,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Пекинское муниципальное бюро статистики.

Промышленные фирмы с годовым оборотом не менее 20 млн юаней получили общую выручку в размере 641,85 млрд юаней за три месяца, что на 41,9% больше в годовом исчислении.

Компании, финансируемые иностранными инвесторами, а также фирмы из Гонконга, Макао и Тайваня, получили совокупную прибыль в размере 34,78 млрд юаней, что в 3,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В общей сложности 33 из 39 промышленных секторов отчитались о росте прибыли в годовом исчислении за этот период. Прибыль фармацевтической и автомобильной промышленности выросла в 6,8 раза и 2,7 раза до 29,15 млрд юаней и 10,09 млрд юаней соответственно. Прибыль секторов вычислительной техники, телекоммуникаций и другого электронного оборудования выросла в 5,5 раза до 5,16 млрд юаней.