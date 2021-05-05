Тайюань , Китай, , 03:16 — REGNUM В провинции Шаньси на севере Китая наблюдался устойчивый рост внешней торговли в первом квартале 2021 года, свидетельствуют данные таможни столицы региона города Тайюань, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно актуальным данным, общая стоимость импорта и экспорта региона в первом квартале года достигла 49,02 млрд юаней (около $7,52 млрд), что на 85,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт вырос до 29,61 млрд юаней, что на 95,8% больше в годовом исчислении. Импорт составил 19,41 млрд юаней, увеличившись на 72,3%.

Торговля механической и электротехнической продукцией за этот период показала значительный рост на 117,21%. Объем торговли внутренней провинции со странами и регионами, присоединившимися к инициативе «Пояса и пути», за указанный период достиг 12,81 млрд юаней, увеличившись на 116,1% в годовом исчислении.