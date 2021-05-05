Тегеран, , 03:13 — REGNUM Иранская полиция арестовала 16 мужчин и женщин, которые распивали спиртные напитки на совместной вечеринке в северо-восточной провинции Хорасан Разави, сообщило 4 мая агентство Associated Press.

В заявлении полиции говорится, что подобные вечеринки нарушают законодательство Ирана. Незаконным является как совместный досуг мужчин и женщин, не находящихся в родстве, так и распитие алкоголя.

По словам местного прокурора Халилолла Барзануни, инцидент произошёл на вилле в Голбахаре, в районе города Голмакан. Мужчины и женщины танцевали на вечеринке, употребляли алкоголь, чем проявляли неуважение к мусульманскому поминовению во время священного месяца Рамадан.

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